Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) Bağımlılıkla Mücadele ile Sosyal Hizmet Kulüplerinin iş birliğinde, Çubuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda 9 haftalık proje hazırlandı.

Proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencileri, ilçedeki Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Süleyman Demirel Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan yaşlılarla çeşitli etkinliklerde bir araya getirildi.

Çubuk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Işık, proje boyunca öğrenciler ve yaşlılar arasında karşılıklı anlayış ve duygusal bağ kurmayı amaçladıklarını, yapılan çalışmada yaşlıların geçmiş anılarının dinlendiğini ve ilgi alanlarına göre faaliyetler planladıklarını belirtti.

Etkinlikler kapsamında boyama ve el işi atölyeleri, patates baskısı, çerçeve yapımı ve süsleme çalışmaları ile mektup yazma etkinlikleri gerçekleştirildiğini söyleyen Işık, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz gerçekleştirilen etkinliklerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendilerine çok iyi geldiğini belirttiler. Birçoğu çocukluk yıllarını hatırladıklarını ve uzun zamandır hissetmedikleri kadar keyif aldıklarını ifade ettiler. Üniversite öğrencilerimiz ise bu süreçte gönüllülük, empati ve sosyal iletişim konularında önemli deneyimler kazandıklarını dile getirdiler."

AYBÜ Bağımlılıkla Mücadele Kulübü yönetim kurulu üyesi Talha Altun ise proje süresince, sosyal etkileşimi desteklemek amacıyla iletişime daha kapalı olan yaşlılarla özel olarak ilgilenildiğini dile getirdi.

Altun, huzurevi personelinin de katkılarıyla kurulan diyaloglar sayesinde yaşlıların günlük rutinlerinde olumlu değişiklikler gözlemlendiğini, üniversite döneminin sona ermesiyle birlikte projenin tamamlandığını ve gelecek yıl faaliyetlerin yeniden başlayacağını ifade etti.