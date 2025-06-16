Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı, 21 Haziran'da Çorum'da 3 gün sürecek bir düğün töreni ile dünya evine girecek.

Dev organizasyon binlerce kişiyi ağırlayacak!

Çorum'un en büyük düğünlerinden biri olması beklenen etkinlik için hazırlıklar haftalar öncesinden başladı. Üç gün sürecek bu düğünde 2 binin üzerinde personel görev yapacak. Ankara’dan garson, aşçı ve yardımcıları için özel servisler kaldırılacak.

Personel için kıyafet kuralı!

Düğün organizasyonunda görev alacak tüm personelin tek tip kıyafet giymesi zorunlu olacak. Erkek personelin sinekkaydı tıraşlı olması şart koşulurken, kıyafet standardı ise beyaz uzun kollu gömlek, siyah kumaş pantolon, siyah kundura ayakkabı ve siyah çorap şeklinde belirlendi.

Sibel Can ve Edis sahnede olacak!

Çorum’daki Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde yapılacak dev organizasyona siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katılması bekleniyor. Gecede ünlü sanatçılar Sibel Can ve Edis sahne alarak konuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

Otellerde yer kalmadı!

Yılın düğünü olarak lanse edilen organizasyon, Çorum’daki otellerin tamamen dolmasına neden oldu. Başta Anitta Otel olmak üzere kentteki tüm oteller, dışarıdan gelen davetlileri ağırlamak için şimdiden rezervasyonlarla doldu.