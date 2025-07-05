ABD’nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Chelsea, 16. dakikada Cole Palmer’ın golüyle 1-0 öne geçti. Palmeiras ise 53. dakikada Estevao Willian’ın golüyle skoru eşitledi.

Agustin Giay’dan Talihsiz Kendi Kalesine Gol

Mücadelenin kaderini 83. dakikada Agustin Giay’ın kendi kalesine attığı gol belirledi. Bu golle Chelsea, sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Diogo Jota ve Andre Silva Anıldı

Maç öncesinde her iki takımın oyuncuları, geçtiğimiz günlerde kaybedilen eski Liverpool forveti Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva’yı anarak saygı duruşunda bulundu.

Chelsea’nin Rakibi Fluminense

Bu sonuçla Chelsea, Fluminense’nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. İngiliz temsilcisi, 8 Temmuz Salı günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Fluminense ile mücadele edecek.

Karşılaşmanın Hakem Kadrosu

Karşılaşmayı İranlı hakem Alireza Faghani yönetirken, yardımcı hakemler Anton Schetinin ve Ashley Beecham görev yaptı.