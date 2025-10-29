Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, enkaz altında kalan 5 kişilik ailenin yaşadığı daireye ulaştı. AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu aile fertlerinden 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Enkaz altında kalan diğer 4 kişinin kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Olay yerinden alınan bilgilere göre, enkazda kalanlardan 3’ünün çocuk olduğu belirtildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, kurtarma ekipleri sessizlik çağrısı yaparak dinleme çalışmaları yürütüyor.

Kocaeli Valiliği ve AFAD yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından olayla ilgili detaylı açıklama yapılacağını bildirdi.