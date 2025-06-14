Hacı Halil Arpaç İlkokulu 2-A Sınıfı Öğretmeni Elif Çatal öncülüğünde 'Velilerimizle Öğrenme Yolculuğumuz' isimli proje hayata geçirildi. Projeye göre veliler, belirli günlerde okula geliyor ve çocuklarıyla aynı sırada oturup kitap okuyor.

Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, velilerle beraber kitap okuma etkinliğine katıldı. Açıkyörük, proje sayesinde velilerle çocuklar arasında kurulan bağın önemine vurgu yaptı, "Velilerimizin belirli günlerde çocuklarıyla beraber kitap okuması oldukça etkili oldu. Çocuklara örnek ve rol model oluşturuyorlar. Projeye emek veren öğretmenimize ve katılım sağlayan velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gelişen anne-baba, geliştiren anne-babadır"

Projenin yürütücüsü sınıf öğretmeni Elif Çatal, "Belirlediğimiz kitapları velilerimiz çocuklarıyla birlikte okuyorlar. Bu sayede çocuklarımız daha mutlu, daha başarılı, yaşam becerisi yüksek ve erdemli bireyler olarak yetişirken, veliler de çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçiriyorlar. Gelişen anne-baba, geliştiren anne-babadır. Okunan kitapları daha sonra hep birlikte değerlendirerek, üzerinde düşünce alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

Çocuklarının sıralarında onlarla aynı kitapları okumaktan mutluluk duyduklarını dile getiren veliler de zaman zaman da çocuklarıyla okudukları kitapları değerlendirdiklerini aktardı.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ, (Mersin), (DHA)-