Hakkari'de 28-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Cilo Festivali (Cilo Fest) kapsamında gerçekleştirilecek müzik ve eğlence etkinlikleri, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle iptal edildi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, İsrail’in son günlerde İran’ın başta Tahran, Tebriz, İsfahan ve Kirmanşah gibi şehirlerini hedef alan saldırılarında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve büyük acıların yaşandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsrail tarafından sınır komşumuz İran’a yönelik düzenlenen ve uluslararası hukuku, adaleti ve insan vicdanını derinden yaralayan saldırılar sonucunda çok sayıda masum sivil hayatını kaybetmiştir. Sınır komşumuzda yaşanan bu trajik olaylar göz önünde bulundurularak, Cilo Festivali'nin müzik ve eğlence içerikli bölümlerinin yapılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmiş ve bu kapsamda söz konusu etkinliklerin iptaline karar verilmiştir.”

Valilik, İran halkının yaşadığı acının derinden hissedildiğini belirterek, bölgedeki çatışmaların bir an önce sona ermesi ve barışın yeniden sağlanmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.