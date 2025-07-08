Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki dengesiz ilişkilerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtildi. Bu kapsamda “haksız ticari uygulama” tanımı yasal zemine oturtulurken, özellikle süt sektöründe küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerin büyük firmalar karşısında yaşadığı mağduriyetler üzerine denetimler başlatıldı. Şikayetlerde, ödeme sürelerinin geciktirildiği ve ticari ilişkilerin küçük üreticiler aleyhine kullanıldığı ifade edildi.

4 Büyük Şirkete Milyonluk Ceza: Bakanlık Uyardı

Yapılan denetimler sonucunda, küçük üreticilerden çiğ süt alımı yapan 4 büyük ölçekli şirketin haksız ticari uygulamalarda bulunduğu tespit edildi. Bu firmalara toplamda 58,3 milyon TL idari para cezası verildi. Ticaret Bakanlığı, özellikle tarım ve gıda sektöründeki üreticilerin korunması amacıyla haksız uygulamalara karşı kararlı duruşunu sürdüreceğini ve ödeme gecikmeleri gibi sorunların takipçisi olacağını vurguladı.