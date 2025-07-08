İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 9 il merkezli olmak üzere 19 ilde yürütülen operasyonlarda 66 kişi gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla yüksek miktarda haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Araç satışı ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları, mağdurların mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplarından para çektikleri ortaya çıktı. Ayrıca “yatırım danışmanlığı” ve “faturalı hat yardımı” gibi sahte vaatlerle kimlik bilgileri ve şifre toplayarak nitelikli hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Terör Yalanıyla Para Topladılar: 27 Şüpheli Tutuklandı

Şüphelilerin bir diğer yönteminin de mağdurlara kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp “isminiz terör soruşturmasında geçiyor” yalanıyla korku yaratarak yüklü para transferi yaptırmak olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında 66 şüpheli yakalanırken, 27’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 31 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.