Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’nin Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına dair kritik bulgular elde etti. Dışişleri Bakanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda, şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı tespit edildi. Ayrıca, ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucunda örgütsel yazışmalar ve talimatların yer aldığı mesajlar ele geçirildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bazı kişilerin ifadeleri de örgüt yapısını detaylarıyla ortaya koydu. Bunun yanı sıra şüphelilerin, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı da belirlendi.

19 Kişi Meslekten Atılmış, 6 Kişi Hala Görevde

Soruşturma kapsamında belirlenen 25 şüpheliden 19’unun daha önce Dışişleri teşkilatında çeşitli görevlerde bulunduğu ve örgüt bağlantıları nedeniyle meslekten çıkarıldığı açıklandı. Diğer 6 şüpheliden 4’ünün ilgili kurumda, 2’sinin ise farklı devlet kurumlarında aktif olarak görev yaptığı belirlendi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.