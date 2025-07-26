Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Ankara’da açılan ilk Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yeni yolculuğunun bugün Ankara’da başladığını belirten Özel, Cumhurbaşkanlığı makamının bir kişinin şahsi hevesiyle şekillenemeyeceğini söyledi.

Adaylık ofisinin, bir ülkenin geleceği adına atılmış önemli bir adım olduğunu vurgulayan Özel, yıllardır süregelen ekonomik krize dikkat çekerek yoksul ve mazlum halkın yanında olduklarını ifade etti. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulunarak sandığa davet etti.

CHP’nin 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu’nun ilk Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Açılışa CHP’lilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Özgür Özel’in açıklamaları şöyle:

“Beyaz Toros gösterip Tayyip Bey’e ayar verenler bir yandan Ak Toroslar‘la, geçmişin JİTEM’cileri gibi bize gözdağı vermeye kalkıyorlar.

Yakalanınca önce ekranı değiştiriyorlar, biz meydan okuyunca hesaplarını kapatıp kaçıyorlar.

Şu kadarını söyleyeyim: Ak Toroslu savcı, sen milleti 13 yaşındaki evladıyla tehdit ediyorsun ya…

Sen iftira atıyorsun ya…

Murat Çalık’ın annesinin gözyaşlarını döndürüyorsun ya…

And olsun ki o gözyaşlarında boğulacaksın.”