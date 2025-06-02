Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Sazlıdere köyü mevkisinde yaşandı. Sivas'ta cenazeye katılan 29 kişi, Ankara'ya dönmek üzere 06 EA 7369 plakalı midibüsle yola çıktı. Halil İbrahim K’nin virajda kontrolünü kaybettiği midibüs, yolda sürüklenerek yan yattı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Duran Lalek ve Hasan Özcan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 15 kişi ise yapılan ilk müdahaleler sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Vali Özkan'dan açıklama

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza sonrasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, burada yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Özkan, tedavi süreçlerinin titizlikle takip edileceğini vurguladı, her türlü desteğin sağlanacağını aktardı.

Ayrıca kazaya dair yazılı açıklamada bulunan Vali Özkan, "İlimiz Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkisinde saat 14.10'da Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan, içerisinde 29 yolcunun bulunduğu otobüsün virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada 2 vatandaşımız vefat etmiş 15 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza haberinin alınmasının ardından tüm ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerinie yer verdi.

Kaza dolayısıyla trafiğe kapanan yol, midibüsün vinçle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

Harun GÖKÇEOĞLU- Umutcan ÖREN/YOZGAT, (DHA)-