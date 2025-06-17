Çaykur Rizespor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çaykur Rizespor’umuz, teknik direktör İlhan Palut ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut’a hayırlı olmasını diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

Palut’la Devam Kararı Taraftarı Sevindirdi

Geçtiğimiz iki sezonda özellikle genç oyunculara şans tanıması, sistemli oyun anlayışı ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken İlhan Palut, Rizespor camiasında güven kazandı. Palut’un sözleşmesinin uzatılması, hem taraftar hem de kulüp yönetimi tarafından olumlu karşılandı.