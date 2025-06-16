Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi’nde (KOSKEM) görev yapan cankurtaranlar, dün itibariyle sahillerde göreve başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri Kandıra başta olmak üzere 3 ilçede, dün itibariye hizmet vermeye başladı. Haftanın 7 günü, 165 kişilik ekip, 9’u Mavi Bayraklı olmak üzere Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Altınkemer, Ereğli Kum Yalı Sahili, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı’nda görev yapıyor. 2005 yılından bu yana vatandaşların can güvenliğini sağlayan ekipler, 2024 sezonunda 2 bin 238 kişi, 2005 yılından bugüne kadar ise toplam 20 bin 759 kişiyi boğulmaktan kurtardı. (DHA)

Kaynak: DHA