İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki ana hedeflerinin nükleer ve füze tehditlerini ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayarak, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran hava sahasında kontrol sağladığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki ana hedeflerine ilerlediklerini belirterek, bu hedeflerin ‘nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve füze tehdidini yok etmek olduğunu’ söyledi. Netanyahu, “İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran'ın hava sahasında kontrolü sağladı” diye konuştu. İran halkına da seslenen Netanyahu, “Tahran'ı boşaltın, biz harekete geçiyoruz” ifadelerini kullandı.