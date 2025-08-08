Çankaya Belediyesi, halkın yaşam kalitesini artırmak ve ulaşılabilir hizmet seçeneklerini çoğaltmak amacıyla Çankafe sayısını artırmaya devam ediyor. Başkentlilerle ilk olarak Sakarya Caddesi tarafında, Belediye Başkanlığı binasında buluşan Çankafe; Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Çayyolu Hizmet Binası ve Çankaya Gençlik Merkezi’nin ardından şimdi de Yıldız Hizmet Binası’nda kapılarını açtı.

Kaliteli Kahve Uygun Fiyata

Zincir kafelerdeki ürünlerle aynı kaliteyi çok daha uygun fiyata sunan Çankafe, her yaştan vatandaşı ekonomik ve keyifli bir ortamla buluşturuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Çankafelerimiz özellikle gençlerimiz ve dinlenmek isteyen vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanıyor. Aynı kalitedeki ürünleri zincir kafelerin yarı fiyatına, hatta üçte birine sunuyoruz. Bu ilgi karşısında yeni şubeler açmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Çankafe’lerimize bekliyoruz,” dedi.

Lezzetli ve Sağlıklı Seçenekler Sunuluyor

Çankaya Belediyesi, Çankafe projesiyle yalnızca ekonomik bir alternatif sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sağlıklı ve lezzetli menü seçenekleriyle sosyal yaşamı da destekliyor. Günün her saatine hitap eden zengin içerikli menüsüyle Çankafe, dinlenmek isteyen misafirlerine sıcak ve samimi bir ortam sunmayı hedefliyor.