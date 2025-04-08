Çankaya Belediyesi, Nisan ayına sanatseverler için hazırladığı iki özel sergiyle merhaba dedi. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde aynı gün açılışı gerçekleştirilen ve mimar Erdal Sorgucu'nun eserlerinin yer aldığı "Çizginin Peşinde" sergisi ile Iğdır Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Uzak Muamma II" sergisi Başkentlilerden büyük ilgi gördü.

Sanatla Yeni Bir Perspektif: "Uzak Muamma II"

Küratörlüğünü Müzeyyen Çağlar Güler, Mehmet Sıddık Turan ve Abdül Tekin’in üstlendiği "Uzak Muamma II" sergisi, toplumsal kavramları yeniden ele alarak ziyaretçilerine farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Sergi, sanatın düşünsel deneyimini temel alarak izleyicilere yenilikçi bir perspektif sunuyor. Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan bu karma sergi, 17 Nisan'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Elli Yıllık Deneyimle "Çizginin Peşinde"

Mimar Erdal Sorgucu’nun elli yıllık çizim deneyimlerini sergileyen "Çizginin Peşinde" sergisi, mimari eskizler ve karikatürlerden oluşan iki bölümle sanatseverlerle buluşuyor. Sorgucu, karikatürle başladığı sanatsal yolculuğunda mimarlıkla nasıl devam ettiğini ve çizgilerin gücünü sergiliyor. Mimari eskizler bölümünde renkli iplerle oluşturulan çizgiler, Sorgucu'nun tasarımlarını daha derinlemesine keşfetme fırsatı sunuyor. "Çizginin Peşinde" sergisi, 16 Nisan’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Çankaya Belediyesi’nin organize ettiği bu iki sergi, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatırken, sanatın farklı yönlerini keşfetmelerine olanak tanıyor.