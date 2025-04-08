KANAL D'nin başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı iddialı dizisi Eşref Rüya, güçlü kadrosuna iki yeni isim daha katıyor. Hüseyin Soysalan ve Neslihan Arslan, dizinin üçüncü bölümünden itibaren izleyicilerle buluşacak.

NUSRET AĞA İNTİKAM PEŞİNDE

Hüseyin Soysalan, ikinci bölümde intihar ederek diziye veda eden İzzet'in babası Nusret karakteriyle hikayeye yeni bir soluk getirecek. Zerfani Aşireti'nin güçlü lideri Nusret Ağa, oğlunun ölümünün ardından sorumlulardan hesap sormak için İstanbul'a gelmeye karar verir ve aşireti toplar.

EŞREF VE NİSAN'IN KARŞISINDAKİ TEHLİKE: NİMET

Neslihan Arslan ise İzzet'in kız kardeşi Nimet karakterine hayat verecek. Nimet, abisinin intikamını almak için her yolu deneyecek ve zekice planlarıyla Eşref ve Nisan'ı tahmin edemedikleri bir çıkmaza sürükleyecek.

EŞREF, İZZET'İN CEZASINI KENDİ YÖNTEMİYLE VERDİ

Eşref Rüya, heyecan ve gerilim dolu ikinci bölümüyle hem sosyal medyada hem de reytinglerde büyük bir etki yaratmıştı. Nisan'ın Eşref'in hayatını kurtardığı bölümde, Çiğdem, ona Eşref'i kendisine aşık etme görevini vermişti. Eşref ise kendisine tuzak kuran ve onu vurdurtan İzzet Ağa'ya kendi yöntemleriyle cezasını vermişti.

RÜYA GİBİ BİR KADRO

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı Eşref Rüya dizisinin senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme alıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in ilk kez bir araya geldiği projede, ikiliye Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper eşlik ediyor.

Eşref Rüya, yeni bölümüyle 9 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.