Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temasları kapsamında Pakistan Haberleşme Bakanı Abdul Aleem Khan, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ve Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev ile ayrı ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan’ın Almatı şehrinde resmi temasları kapsamında mevkidaşları ile görüştü. Görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Pakistan Haberleşme Bakanı Sayın Abdul Aleem Khan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Ulaştırma ve haberleşme alanlarında iş birliğimizi daha da güçlendirecek adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam edeceğiz.

Özbekistan Ulaştırma Bakanı Sayın Ilkhom Makhkamov ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. Ulaştırma alanında iş birliğimizi geliştirecek projeleri ve bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek ortak adımları ele aldık. Türkiye–Özbekistan kardeşliğini ulaştırma alanında da daha ileriye taşımaya kararlıyız.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Sayın Nurlan Sauranbayev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Türk Dünyası’nda ulaştırma alanındaki iş birliklerimizi güçlendirmek, ortak projelerimizi ilerletmek ve bölgemizin kalkınmasına katkı sunmak için istişarelerde bulunduk. Kazakistan’ın sıcak ev sahipliği ve samimi karşılaması, Türk Dünyası’ndaki dayanışmamızı bir kez daha pekiştirdi. Birlik ve beraberliğimizle daha güçlü yarınlara.”