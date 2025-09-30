Le Figaro'nun aktardığı bilgiye göre, Ulusal Eğitim Sistemi Kamu Çalışanları Sendikası (Snapen) avukatı Vincent Brengarth, şikâyeti Cumhuriyet Adalet Divanı'nın dilekçe komisyonuna iletti. Şikâyette, Lecornu'nun sahip olmadığı bir akademik unvanı kullanarak halkı yanılttığı ve kendisini hukuk alanında yüksek lisans diploması sahibi olarak gösterdiği öne sürülüyor.

Mediapart haber sitesinin 19 Eylül'deki yayınına göre, Lecornu'nun hem internetteki profillerinde hem de Savunma Bakanlığı sırasındaki resmî özgeçmişinde Panthéon-Assas Üniversitesi'nde hukuk yüksek lisansı yaptığı bilgisi yer alıyordu. Ancak iddia, Lecornu'nun buradaki eğitimini tamamlamadığı ve buna rağmen kendisini mezun olarak tanıttığı yönünde.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de başbakanlık görevine atanan Lecornu, göreve gelmesinden kısa bir süre sonra sahte diploma iddialarıyla gündeme gelmiş oldu.