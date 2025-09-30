Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıl ile Osmanlı tarihinin tahtta en uzun süre kalan padişahı olarak, İmparatorluğun hem askerî hem de kültürel zirvesine damgasını vurdu.

Batı'nın "Muhteşem Süleyman" adını taktığı bu büyük hükümdarın hayatı; büyük zaferlerle, adalet arayışıyla ve hanedan içinde yaşanan trajik olaylarla örülüdür.

TAHTA ÇIKIŞ VE BAŞARILAR SİLSİLESİ

Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim'in sert ve fetihçi saltanatının ardından, 1520 yılında 26 yaşındayken tahta çıktı. Babasının Doğu'da sağladığı istikrar ve doldurduğu hazine, ona yüzünü batıya çevirme fırsatı verdi.

İlk Adımlar (1521-1522): Süleyman'ın ilk iki büyük hedefi, Macaristan Krallığı'nın kilit noktası olan Belgrad ve Akdeniz ticaretini tehdit eden Rodos adasıydı. Her iki kale de bir yıl arayla fethedilerek Osmanlı'nın Avrupa ve Akdeniz'deki nüfuzu güçlendirildi.

FETİHLER, ADALET VE KANUNİ

Süleyman, tahtta kaldığı süre boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nu üç kıtaya yayılan, yeryüzünün en güçlü devleti haline getirdi.

Viyana Kuşatmaları: 1529'daki I. Viyana Kuşatması , Osmanlı'nın Batı'daki yayılışının sembolik sınırı oldu. Kuşatma, lojistik sorunlar ve kışın erken gelmesi nedeniyle başarısız olsa da, sonraki 150 yıl boyunca Avrupa'nın sürekli bir tehdit altında yaşamasına neden oldu.

ÖZEL HAYATI VE HÜRREM SULTAN

Kanuni'nin özel hayatı, Osmanlı tarihinde büyük bir dönüm noktasına işaret eder: Hürrem Sultan gerçeği.

Haseki Sultanlık ve Nikâh: Rus kökenli bir cariye olan Hürrem, zekâsı ve cazibesiyle Süleyman'ın kalbini fethetti. Kanuni, onunla nikâh kıyarak Osmanlı tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Bu durum, yüzyıllardır süren "harem kuralını" yıktı ve Hürrem'i sarayın en güçlü kadın figürü yaptı.

ÇOCUKLARI VE HÜZÜNLÜ SONLARI

Kanuni'nin uzun saltanatının en büyük trajedisi, oğulları arasındaki taht mücadelesi ve onun bu mücadeledeki acımasız kararlarıdır. Kanuni'nin hayatta kalan başlıca oğulları:

SON YILLARI

Kanuni, ömrünün son yıllarında imparatorluğun sorunlarıyla mücadele etti. 13. seferi olan Zigetvar Kuşatması, onun son yolculuğu oldu.

Zigetvar Kuşatması (1566): 72 yaşındaki Kanuni, hasta ve yorgun olmasına rağmen Macaristan'daki son direniş noktası olan Zigetvar Kalesi üzerine yürüdü.

AZ BİLİNEN İLGİNÇ GERÇEKLER

Şair Kimliği: Kanuni, savaşçı kimliğinin aksine, duygusal bir şairdi. Divan'ında yer alan şiirlerini "Muhibbî" (Seven, Dost) mahlasıyla yazmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık saltanatıyla Osmanlı'yı zirveye taşımış, ancak hanedan içindeki trajedilerle de iktidarın bedelini en ağır ödeyen padişahlar arasına girmiştir. Onun bıraktığı miras, ihtişam ve hüzünle iç içe geçmiştir.