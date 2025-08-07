Çankaya Belediyesi’nin Mutlukent ve Ata Mahallelerinde yer alan kent bostanlarında yürütülen "Temel Sebze Yetiştiriciliği" eğitim programı başarıyla tamamlandı. Programa katılan kursiyerler, hem teorik bilgi edindi hem de uygulamalı eğitimlerle üretim sürecine birebir dahil oldu. Emekle yetiştirdikleri ürünlerin hasadına başlayan kursiyerler, doğayla iç içe bir deneyim yaşamanın mutluluğunu taşıyor.

KENT TARIMINA KAPSAMLI EĞİTİM DESTEĞİ

Ocak ayında başlayan ve Haziran ayı sonuna kadar süren eğitimlerde kursiyerlere çok geniş bir yelpazede bilgi aktarıldı. Program süresince yerel tohumun korunması, tohumdan fideye geçiş süreci, bitki sağlığı, faydalı böcekler ve uğur böceği yetiştiriciliği, arıcılık, peyzaj teknikleri, meyve ağaçlarında budama, aşılama yöntemleri, evsel kompost üretimi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi pek çok konuda eğitim verildi. Katılımcılar, domates, biber, marul, fasulye, çilek, kavun gibi birçok ürünün yetiştirilmesini hem teorik hem de pratik olarak öğrendi.

ÜRÜNLERİ TOPLAMANIN HEYECANINI YAŞADILAR

Nisan ayında başlayan uygulamalı eğitim süreciyle birlikte kursiyerler, kendilerine ayrılan alanlarda tarıma başladı. Toprakla birebir temas kuran katılımcılar; domates, patlıcan, salatalık, mısır, karpuz, nohut ve kabak gibi ürünleri toprakla buluşturdu. Hasat döneminin gelmesiyle birlikte, aylar süren emeğin karşılığını almanın heyecanı ve mutluluğu da yüzlerine yansıdı.