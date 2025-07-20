Çankaya Belediyesi, ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hafta Huzur, Mutlukent, Alacaatlı ve Aşağı Öveçler mahallelerinde tam kaplama asfalt serimini tamamladı. Özellikle araç yoğunluğunun fazla olduğu ve zemini bozulan sokaklar öncelikli olarak ele alındı. Ekipler, eski ve yıpranmış asfaltları temizleyerek yerine yeni sıcak asfalt döktü.

Güvenli Ulaşım İçin Kararlı Adımlar

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yürütülen asfalt seferberliğinin programlı şekilde ilerlediğini vurgulayarak, “Mahallelerimizden gelen talepleri dikkate alıyoruz. Hedefimiz, Çankaya’da bozuk yol bırakmamak. 2025 yılı sonuna kadar 100 bin ton asfalt sererek bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunmak” diye konuştu.

Estetik ve Güvenlik Bir Arada

Asfalt yenileme çalışmaları yıl boyunca devam edecek. Sadece yollar değil, aynı zamanda Çankaya’nın genel görünümü de bu çalışmalarla birlikte yenileniyor. Şehir estetiği ve trafik güvenliğine katkı sağlayan bu süreçte belediye, vatandaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak uygulamalarını şekillendiriyor. 100 bin tonluk asfalt hedefiyle ilçedeki tüm sorunlu yolların elden geçirilmesi planlanıyor.