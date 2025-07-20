Haymana’nın kükürt içeren termal suları, doğal sabun üretiminde kullanılarak katma değere dönüşüyor. Haymana Belediyesi ile Hayme Ana Kadınlar Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirilen bu proje sayesinde hem kadın girişimciliği destekleniyor hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlanıyor.

“Dünyanın En İyi Termal Suyu” unvanına sahip ve birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen Haymana kaplıcalarının şifa kaynağı, yalnızca sağlık turizmiyle sınırlı kalmadan farklı alanlara da taşınıyor. Belediye, sabun üretiminde aktif rol alan Haymanalı kadınlara üretim sürecinde her türlü desteği vererek projeyi büyütmeyi amaçlıyor.

Yeni Ürünler Yolda

Üretime sabunla başlayan kadın girişimciler, ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Zeytinyağlı, gül özlü ve keçi sütlü sabunların yanı sıra şampuan, duş jeli ve saç kremi gibi kozmetik ürünler de yakın zamanda raflardaki yerini alacak.

Başkan Koç: “Kadın Emeğiyle Haymana Güçlenecek”

Projeye dair değerlendirmelerde bulunan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, kadın emeğini ön planda tutan bir kalkınma modeli benimsediklerini vurguladı. “Her zaman dile getirdiğimiz gibi, Haymana kadın emeğiyle yükselecek. Kooperatiflerimizin her aşamada yanında yer alıyor, üretimden pazarlamaya kadar destek sağlıyoruz. Kaplıca suyumuzun şifasını turizmin dışında da değerlendirmek istiyoruz. Üretimde yer alan kadınlarımız hem kendi ailelerine hem de ilçemiz ekonomisine katkıda bulunuyor. Termal sudan üretilen sabunlarımızın ve diğer ürünlerin yoğun ilgi göreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.