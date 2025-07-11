Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Çankaya, altyapı hizmetlerinde örnek teşkil edecek bir adım attı. Belediye, Yakupabdal Mahallesi’nde kurduğu asfalt üretim tesisiyle artık asfaltını kendi üretiyor.

Saatte 60 ton üretim kapasitesine sahip modern tesis sayesinde, Çankaya’nın 123 mahallesine hizmet ulaştırmak hem daha hızlı hem de daha ekonomik hale geldi. Üretilen asfalt, ilçenin dört bir yanında sürdürülen yol bakım ve yenileme çalışmalarında kullanılıyor.

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Çankaya Belediyesi yetkilileri, kendi asfaltını üretmenin maliyetleri düşürdüğünü, çalışmaların kalitesini artırdığını ve hizmet süresini kısalttığını belirterek, bu yatırımla kentteki yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Muhabir: Melisa Sapaz