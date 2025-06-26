Eyüpspor’un sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her şey için teşekkürler Caner Erkin!

Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan, Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig’e yükselmemizin başrol oyuncularından olan kaptanımız Caner Erkin’e her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

Yolun açık olsun Caner Erkin!”

Herşey İçin Teşekkürler Caner Erkin! 💜💛



Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan,

Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda… pic.twitter.com/OXUbtcvA6B 'Ankaragücü YouTube TV' Yayına Başlıyor! İçeriği Görüntüle June 26, 2025