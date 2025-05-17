Bonomo, kliple ilgili duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kara Konular albümünün en kara konularından biri olan ‘Tükeniyor Ömrüm’ün videosu yayında. Güzel dostumuz Melike’nin müthiş sesinden... Meraklısına…”

Söz ve müziği Can Bonomo’ya ait olan şarkının düzenlemesi Can Saban imzası taşıyor. Parçanın miks ve mastering işlemleri ise Ali Rıza Şahenk tarafından yapıldı.

Klipte Yıldızlar Geçidi

Melike Şahin’in vokaliyle hayat bulan parçada; trompette Ege Cengiz, çelloda Onur Nar, viyolada Eda Berker, kemanlarda Hande Gözalan Arat ve Bilge Surlu, davulda ise Alpar Lü yer alıyor.

Klibin yönetmen koltuğunda Mali Ergin otururken, yapım Journey Film, görüntü yönetmeni ise Emre Kalaman oldu. Prodüksiyonun başında Sedat Demirtopuz yer alırken, uygulayıcı yapımcı olarak Tuba Kıymaz görev aldı. Klip, sanatsal detaylarıyla da dikkat çekti.

Can Bonomo’dan Sürpriz Konser!

Bonomo, yeni klibin heyecanı sürerken 30 Mayıs’ta Ankara CerModern’de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Hayranlarıyla buluşacak olan sanatçı, konser öncesi sürpriz klibiyle müzikseverlerin beğenisini toplamayı başardı.