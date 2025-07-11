Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcudan 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını çalarak, Gürcistan'a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Suşehri ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, içeride yarım saat kaldıktan sonra 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını el çabukluğu ile imitasyonlarıyla değiştirerek otomobille kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü teknik takip ve incelenen güvenlik kameralarının ardından şüphelilerin kullandığı aracın Gürcistan plakalı olduğu tespit edildi. Takibe alınan aracın yakalanması için Rize ve Artvin Emniyet Müdürlükleri ile Gürcistan sınır kapısına bilgi verildi. Şüpheliler K.N., A.D. ve A.N., kaçtıkları araçla Sarp Sınır Kapısı'ndan çıkmadan Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Araçta bulunan Gürcistan uyruklu 3 şüpheli, çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.