M. UMUT KARAKÜLAH

5 yıla yakın bir süredir Altındağ Kaymakamlığını yürüten ve geçtiğimiz günlerde Burhaniye Kaymakamlığı görevine atanan Cumali Atilla’yı Ankara Balıkesirliler Derneği ziyaret etti.

Ankara Balıkesirliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Servet Camgöz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Cumali Atilla’yı Balıkesir’in Burhaniye ilçesine atanmasından ötürü tebrik ettiler.

Ziyarette konuşan Camgöz “Yönetim Kurulu olarak Kaymakamımızı ziyaret ettik. Ziyarete gelen dostlarınız güle güle diyorlardır ama biz sayın Kaymakamımıza “Hoş geldiniz” diyoruz. Lakin artık memleketimize geldi. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Kaymakam Cumali Atilla ise Ankara Balıkesirliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Servet Camgöz ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretlerinden ötürü memnuniyetlerini ifade etti. Atilla, Balıkesir’in güzelliklerini ve özelliklerini çok iyi bildiğini belirterek heyecanını paylaştı.

Ziyaret “hayırlı yolculuklar ve başarı dilekleriyle” sonlandı.