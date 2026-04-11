Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'de tatil planı yapan, yerli ve yabancı turistleri hedef alarak bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bilişim sistemleri ve banka ile kredi araçlarını kullanarak, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediklerini belirledi.

3 şehirde operasyon

Şüphelilerin izini süren ekipler, Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, Marmaris'e getirildi. Polisteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, özellikle dijital platformlar üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarında sahte ilanlara ve düşük fiyat tuzaklarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Cavit AKGÜN-Yaren ÖZDEMİR/MUĞLA, (DHA)-