Adalet sistemine ilişkin güncel verilerin yer aldığı “Adalet İstatistikleri 2025” raporu yayımlandı. Verilere göre, adli yargı ilk derece mahkemelerinde hakim başına düşen yıllık dosya sayısı 2016’da 506 iken, 2025’te yüzde 10,3 azalarak 454’e geriledi.

İhbar dosyalarında süre kısaldı

Ceza Muhakemesi Kanunu 158. madde kapsamında uygulanan “lekelenmeme hakkı” düzenlemesiyle birlikte, 31 Aralık 2025’e kadar cumhuriyet başsavcılıklarına gelen 1 milyon 443 bin 259 ihbar dosyası için “soruşturma açılmasına yer olmadığı” kararı verildi. Bu durum, başsavcılıklarda açılan dosya sayısında yüzde 3,5’lik düşüş sağladı.

İhbar dosyalarında ortalama görülme süresi de azaldı. 2023’te 58 gün olan süre, 2025’te 51 güne indi. Başsavcılıklarda bir dosyanın ortalama görülme süresi ise 2016’daki 431 günden 393 güne düştü.

Karar oranı yüzde 99,3’e yükseldi

Ceza mahkemelerinde “temizleme oranı” olarak ifade edilen, yıl içinde açılan dosyalara karşılık karara bağlanan dosya oranı 2024’te yüzde 96,6 iken, 2025’te yüzde 99,3’e yükseldi. Bu artış, yargı süreçlerinde hızlanmaya işaret etti.

Karar türlerine bakıldığında ise mahkumiyet oranı yüzde 42,8’den yüzde 43,4’e çıkarken, beraat oranı yüzde 20,5’ten yüzde 20,3’e geriledi. Uzun vadeli karşılaştırmada ise 2016’da yüzde 56,7 olan mahkumiyet ve HAGB oranı, 2025’te yüzde 68,6’ya yükselirken; beraat oranı yüzde 22,3’ten yüzde 17,2’ye düştü.

Bazı suçlarda dava sayısı azaldı

Türk Ceza Kanunu 165. madde kapsamında açılan kamu davası sayısı 2024’te 8 bin 648 iken, 2025’te yüzde 32,8 azalarak 5 bin 813’e düştü.

Türk Ceza Kanunu 116. madde kapsamında açılan davalar 42 bin 775’ten 31 bin 808’e gerilerken, “hırsızlık” suçlarına ilişkin Türk Ceza Kanunu 141-147 maddeleri uyarınca açılan dosya sayısı da yüzde 23,6 azalarak 115 bin 707’den 88 bin 439’a düştü.

Veriler, yargı sisteminde hem iş yükünün azaldığını hem de dosyaların daha hızlı sonuçlandırıldığını ortaya koydu.