BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İzmir’deki ikinci şubesini Konak’ta açtı. 16 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen açılış törenine, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ev sahipliği yaptı. İzmir iş ve finans dünyasından çok sayıda önemli ismin katıldığı etkinlikte, şirketin büyüme stratejileri ve sektöre yönelik beklentiler paylaşıldı.

Kemal Akkaya: “İzmir’in ekonomik potansiyelini ileriye taşımayı hedefliyoruz”

Açılış konuşmasında İzmir’in Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çeken Kemal Akkaya, şunları söyledi:

“İzmir, tarih boyunca ticaretin, üretimin ve yenilikçi girişimlerin merkezi olmuştur. Turizm ve sanayide ciddi bir büyüme potansiyeline sahip. Biz de Bulls Yatırım olarak bu dinamik yapıya katkı sunmak, bireysel yatırımcılarımız ve kurumsal müşterilerimize en güncel finansal çözümleri sunarak İzmir’in ekonomik potansiyelini ileriye taşımak istiyoruz.”

“2025’te şube sayımızı 13’e çıkarmayı planlıyoruz”

Şirketin büyüme performansı ve hedeflerini de açıklayan Akkaya, son iki yılda en hızlı büyüyen aracı kurumlar arasında yer aldıklarını belirterek şunları aktardı:

“2024’te özkaynak büyümesinde sektör lideri, kârlılıkta ise üst sıralarda yer aldık. 2025–2027 döneminde de aynı ivmeyi sürdürmeyi planlıyoruz. İzmir şubemiz, bu vizyonumuzun önemli bir parçası olacak. Şu an 10 şubeye ulaştık. Kıbrıs dâhil yeni açılışlarla 2025’te şube sayımızı 13’e çıkarmayı hedefliyoruz. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi, ‘Yatırımlarınız değer bulsun.’”

“Yatırımcı, nakit akışı ve temettü verimi yüksek şirketlere odaklanmalı”

Finansal piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akkaya, son dönemdeki faiz indirimlerinin borsa ve sermaye piyasaları üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti:

“Yatırımcıların güçlü nakit akışı ve yüksek temettü verimi olan şirketlere yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç, sermaye piyasalarında yeni bir ivme oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde halka arzların yeniden hızlanmasını bekliyoruz. Özellikle İzmir ve Ege Bölgesi firmalarının halka arz konusundaki iştahı oldukça yüksek. Biz de Bulls Yatırım olarak, kurumsal finansman ve halka arz alanında en güçlü kurumlardan biri olarak bölgedeki şirketlere destek sunacağız.”

İzmir şubesi bölgeye yeni bir soluk getirecek

Açılış töreninde davetliler, yeni ofisi gezerek Bulls Yatırım’ın sunduğu hizmetler ve teknoloji altyapısı hakkında bilgi aldı. Etkinlik, iş dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan sohbetler ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Bulls Yatırım’ın İzmir Konak şubesinin, bölgedeki yatırım ekosistemine yeni bir ivme kazandırması ve hem yerel hem de ulusal ölçekte ekonomik hareketliliğe katkı sağlaması bekleniyor.