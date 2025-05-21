Ligde son iki haftaya 36 puanla düşme hattında giren Bodrum FK, 39 puanla düşme potasının hemen üstünde yer alan Alanyaspor ile 3 puanlık bir farkla mücadele ediyor. Bu hafta Pazar günü saat 19:00’da Kayserispor ile karşılaşacak olan Bodrum FK, galip gelmediği takdirde küme düşme ihtimaliyle karşı karşıya kalacak. Eğer Bodrum FK Kayserispor karşısında yenilirse, Alanyaspor aynı saatte Konyaspor’u yenerse, Bodrum FK küme düşen son takım olacak.

İki Ekip Arasındaki Mücadele: Bodrum FK ve Alanyaspor

Bodrum FK ve Alanyaspor arasındaki rekabet bu hafta belirleyici olacak. Bodrum FK, Kayserispor’u yenerse, Alanyaspor’un Konyaspor karşısında kaybetmesi durumunda Süper Lig’de kalma yolunda önemli bir adım atacak. Ayrıca, Bodrum FK ve Alanyaspor arasında ikili averajda üstün olan taraf Bodrum FK. Eğer iki ekip de bu hafta kazanır ya da kaybederse, son hafta tüm gözler yine iki takıma çevrilecek.

Son Hafta Belirleyecek

Bodrum FK için Süper Lig’de kalma mücadelesi, Kayserispor deplasmanının sonucuna ve Alanyaspor’un maçına bağlı olacak. Bu zorlu hafta, Bodrum ekibinin tarihinde Süper Lig’deki kaderini belirleyecek önemli bir dönüm noktası olacak.