Sahaya yine mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını sürdürürken, Portekizli Teknik Direktör Jose Morais kritik karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Morais, "Elimizden gelen en iyi oyunu sergileyip kazanmak için oynayacağız. Önümüzde zorlu bir mücadele var, takım olarak en iyi şekilde hazırlanıp, kazanma ihtimalimizi nasıl arttırabiliriz bunun üzerine kafa yoruyoruz" dedi.

Her gün daha fazla çalışıp daha iyi bir duruma gelmeyi hedeflediklerini anlatan Morais, "Ben çok istatistik adamı değilim. Bizim burada yapmamız gereken her gün daha iyi çalışıp takımı en iyi seviyelere getirmek. Bu çalışmalarımızın sonucunu aldığımız dönemler oluyor. Oyuncularım çok iyi karaktere sahip, hepsi çok iyi adamlar. Onların gösterdiği adanmışlık bu karakterle birleşince ortaya iyi sonuçlar çıkıyor" diye konuştu. Her futbolcunun şans bulabileceğini aktaran Portekizli sözlerini "Herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum. Şu anda şanslıyız, ciddi sakatlık yok" şekilde sürdürdü.

'ANTALYASPOR'DA GÜZEL ANILARIM VAR'

Bu hafta rakibi olan Antalyaspor'da 2015-2016 sezonunda çalıştığını hatırlatan Jose Morais, "Antalyaspor ile karşılaşmak benim için özel bir duygu. Orada güzel anılarım var, taraftar ve camiayla güçlü anılarım var. Antalyaspor'un bu sezon almış olduğu sonuçlardan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim, iyi bir yolda gidiyorlar. Ancak biz rekabet içindeyiz. Süper Lig'de her maçta mücadele etmek için varız. Antalyaspor karşısında da elimizden gelen en iyi oyunu sergileyip kazanmak için oynayacağız" cümlelerini kullandı.