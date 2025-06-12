Yapılan açıklamada, futbolcuya her sezon için net 9 milyon Euro garanti ücret ve ayrıca net 3 milyon Euro sadakat primi ödeneceği belirtildi. Bu transfer, Galatasaray’ın hem sportif hem de finansal anlamda önemli bir hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Leroy Sané Kimdir?

Alman asıllı İngiliz futbolcu Leroy Sané, hızı, tekniği ve oyun zekasıyla tanınıyor. Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Sané, Galatasaray’a transfer olmasıyla Türkiye Süper Lig’inin yıldızlar ligine dönüşmesine katkı sağlayacak.