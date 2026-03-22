BirGün Gazetesi, gazeteci İsmail Arı’ya yönelik haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı dayanışma çağrısı yaptı. Gazeteden yapılan açıklamada, “Her bir çalışanımız, her meslektaşımız ve yurttaşlarımızla birlikte İsmail Arı’ya yönelik ablukayı dayanışma ile aşacağız” ifadeleri yer aldı.

Çağrıya göre, bugün saat 15.00’te Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelinerek “İsmail Arı’yı serbest bırakın” sloganları atılacak. Etkinliğe katılacak olanlar, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve gazetecilerin haklarının korunması talebiyle destek verecek.

Gazete yetkilileri, çağrıya katılımın önemine dikkat çekerek, yurttaşları ve meslektaşları dayanışmaya davet etti.