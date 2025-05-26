“Kaç Nesli Lal Ettin Ayşegül…”

Programın sunucusu İbrahim Selim’in, “Seni tarif edecek kelimemiz yok,” sözleriyle ağırladığı Aldinç, izleyicilere nostalji dolu dakikalar yaşattı. Zarafeti ve içtenliğiyle bir kez daha gönülleri fetheden sanatçı, seyircilerden büyük alkış aldı.

Çocukluk Yaramazlıklarından Eurovision’a

Cihangir’de geçen çocukluğunu, entelektüel bir ailede büyümenin getirdiği bakış açısını ve yatılı okul yıllarını anlatan Aldinç, ilk müzik performansını komşularına verdiğini açıkladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden seramik mezunu olan Aldinç’in sanatla olan bağı, müzikle sınırlı kalmadı.

1981 yılında katıldığı Eurovision deneyimini de paylaşan sanatçı, o dönem medyanın güzelliği üzerinden yaptığı yoğun vurgudan duyduğu şaşkınlığı esprili bir dille aktardı.

Barış Manço, Gani Müjde ve Platonik Aşklar

Barış Manço’nun kariyerinde oynadığı büyük rolü anlatan Aldinç, birlikte çalıştıkları projelerden “Kara Sevda” klibindeki yaratıcı anlaşmazlıklarına da değindi. Ayrıca, Gani Müjde ile yollarının nasıl kesiştiğini ve onun hayatındaki yerini anlattı.

1990'larda yaşadığı platonik aşklarını gülümseyerek anan Aldinç, uzun süren bir ilişki döneminde neden yaklaşık 10 yıl müzikten uzak kaldığını da ilk kez anlattı.