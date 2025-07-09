akkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Karalar, “Bir hukuk garabeti yaşıyoruz. Kurgulanmış bir senaryo uygulanmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

Karalar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ben bir süre önce toplumdaki etkili isimlerin, etkili medyanın susturulacağını söylemiştim. Hiç ilgimin, alakamın olmadığı bir davada yargılanıyorum. Adana da, Türkiye de beni bilir. Alnımız ak, veremeyeceğimiz hesap yoktur.”

Tutuklu bulunduğu süreçte halka mesaj gönderen Karalar, Adana’ya ve Türkiye’ye olan sevgisini vurgulayarak, “İlimi, Türkiyemi, insanımı çok seviyorum. Onlara hizmet etmekten onur duyuyorum. Güzel günler mutlaka gelecektir ve tekrar görüşeceğiz” dedi.

Sözlerini, “Zeydan Karalar’a boşuna ‘Adana gibi Başkan’ demediler” ifadeleriyle noktalayan Karalar, mesajını “Sevgi ve saygılarımla” diyerek tamamladı.