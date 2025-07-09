Mamak Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Ege Mahallesi’nde bulunan Ege Millet Bahçesi'nde aşure dağıtım etkinliği düzenledi.

9 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleşen etkinlik, gülbeng duasıyla başladı. Programa vatandaşların yanı sıra Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz ve çeşitli dernek temsilcileri de katıldı.

Sahnede konuşan sunucu, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin önemi, 12 günlük Muharrem orucu ve Alevi inanç geleneğinde Muharrem ayının yeri hakkında bilgilendirme yaptı.

Gülbengin ardından kazanlarda pişirilen aşureler, belediye ekipleri tarafından alanda bulunan vatandaşlara ikram edildi. Başkan Veli Gündüz, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinlik, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.



MUHARREM AYI NEDİR?

Muharrem ayı, Hicri takvimin ilk ayı olup İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Alevi inancı için bu ay, Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının Kerbela’da şehit edilmesini anma dönemidir. 12 gün süren Muharrem orucu, eğlenceden uzak durularak matem havasında tutulur.

Bu ayda yapılan aşure, farklılıklar içinde birliği ve paylaşmayı simgeler. Alevi-Bektaşi geleneğinde aşure, toplumsal dayanışmanın ve ortak acıların hatırlanmasının sembolüdür.