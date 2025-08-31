Erzurum'daki sabah saatlerinde çorba içmeye giden 4 arkadaş, bir sitede 8 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangını fark edip daire sahiplerini uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında binada zarar oluştu.

Yakutiye ilçesinde, şehir hastanesinde refakatçi olarak kalan Bahri Önal ve 3 arkadaşı, saat 05.30 sıralarında çorba içmek için dışarı çıktıklarında bir sitedeki 8 katlı binanın dış cephesinin yandığını gördü. Aracı yol kenarına park eden grup, zaman kaybetmeden binadakileri uyandırmaya çalıştı. Kimisi dairelerin zillerine, kimisi ise aracın kornasına bastı, kimisi ise bağırarak binada yaşayanları uyardı. Uyanan aileler, binayı tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının, binanın isminin yazıldığı tabeladan çıktığı ve dış cephe kaplamasına sıçrayarak yayıldığı öğrenildi.

‘YANGINI GÖRMESEYDİK KÖTÜ ŞEYLER YAŞANABİLİRDİ’

Yangını ilk fark eden Bahri Önal, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Şehir hastanesinde bir hastamızın yanında kalıyoruz. Çorba içmek için lokantaya giderken binanın dış cephesinde yangını fark ettik. Etrafta kimse yoktu. Hemen aracı park edip biri kapının zillerine bastı, biri bağırdı, biri kornaya bastı. Biri de itfaiyeyi aradı. Yangın binanın adının yazıldığı tabelada başladı. Dış cephe tutuşunca binanın bir bölümü tamamen alev aldı. Sonra itfaiye gelip söndürdü. Çok şükür kimseye zarar gelmedi. Biz yangını görmeseydik kötü şeyler yaşanabilirdi."

Yangının söndürülmesinin ardından binadakiler yeniden evlerine döndü. Binada yaşayanlar, Bahri Önal ve arkadaşlarına teşekkür etti. (DHA)