Kaza sonrası otobüs bir süre daha ilerleyerek yakındaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralananlar arasında sürücü A.T., yedek şoför Ö.A., muavin H.G. ve yolcular R.Y., S.B., R.M., M.G., S.A., Ş.E., C.U.E., V.K. ve N.A. bulunuyor. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü. Otobüste seyahat eden diğer yolcular ise akaryakıt istasyonunda bir süre bekletildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.