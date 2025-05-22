Beypazarı Belediyesi, 6-9 Haziran'da Kurban Bayramının yaklaşması üzerine park, bahçe ve mezarlıklarda temizlik mesaisine başladı. İlçe sakinlerinin daha temiz bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmesi adına belediye personeli hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

"Çevre düzenleme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz"

Beypazarı Belediyesinin resmi hesabından hizmete ilişkin paylaşımı: "Kurban Bayramı öncesi kırsal mahallelerimizde bulunan mezarlıklarımızda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerini daha huzurlu bir ortamda gerçekleştirmeleri için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kurban Bayramı ne zaman?

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe'ye denk geliyor ve bu gün yarım gün resmi tatil olarak kabul edilecek. Bu durumda, resmi tatil süresi toplamda 4,5 gün olmakta.