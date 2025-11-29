İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüpheli kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Beşiktaş'ta asayiş denetimi gerçekleştirildi. 24 Kasım saat 21.00 sıralarında Levazım Mahallesi Vadi Caddesi'nde yapılan denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın torpidosunda kablolar olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede kabloların uç kısmına enerji verildiğinde açılan gizli bölümde 1,5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.E.'nin yapılan aramasında üzerinde 6 bin lira, 2 cep telefonu ile 2 sim kart ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen M.E. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.