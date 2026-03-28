Beşiktaş JK, Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe SK ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde salonda gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan idman yaklaşık 45 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, gruplar halinde kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yaptı.
Beşiktaş’ın, Fenerbahçe derbisi öncesinde ilerleyen günlerde saha çalışmalarına ağırlık vererek hazırlıklarını sürdüreceği öğrenildi.
Derbi öncesi tempoyu artırmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.