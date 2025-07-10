Olay, 2 Temmuz’da Efeler ilçesi Doğan Mahallesi’nde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık bertaraf tesisinde meydana geldi. Temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, çöp yığınları arasında göbek bağı henüz kesilmemiş, yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, bebeğin yaklaşık 35 haftalık bir hamileliğin ardından dünyaya geldiğini tespit etti.

2 Bin Hamilelik Dosyası İnceleniyor

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Aydın İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Kentteki sağlık kuruluşlarında son dönemde kayıt altına alınan yaklaşık 2 bin hamilelik vakası mercek altına alındı. Ekipler, doğum yapıp bebeği olmayan kadınlar üzerinden incelemelerini sürdürüyor.

1500 Saatlik Kamera Kaydı Tarandı

Jandarma, bebeğin çöpe bırakılmış olabileceği ihtimaliyle, kent genelinde çöp konteynerlerinin çevresinde yer alan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 1500 saatlik görüntü arşivinin incelendiği, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çevredeki tüm ihbarların değerlendirildiği bildirildi. Çevresinde hamile olduğunu bilen ancak bebeği olmayan kişilerin ihbar edilmesi için oluşturulan özel hat da aktif olarak çalışıyor.