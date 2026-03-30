İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde belediye meclisinde dikkat çeken siyasi hareketlilik yaşanıyor. Daha önce 7 Mart 2026 tarihinde Cenk Çınar ve Yaşar Yarka, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Demokratik Sol Parti saflarına katılmıştı.

Son olarak 30 Mart Pazartesi günü bir istifa daha gerçekleşti. Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Bahar Bozkurt da CHP’den ayrılarak DSP’ye katıldığını açıkladı. Bozkurt, yaptığı açıklamada Bayrampaşa halkına karşı sorumluluğu bulunduğunu vurgulayarak, bu sorumluluğu daha etkin şekilde yerine getirebilmek adına CHP Meclis üyeliğinden istifa ettiğini ve çalışmalarını bundan sonra DSP Meclis Üyesi olarak sürdüreceğini ifade etti.

Yaşanan bu son gelişmeyle birlikte DSP’nin Bayrampaşa Belediyesi’ndeki meclis üyesi sayısı 3’e yükseldi. Böylece Demokratik Sol Parti, belediye meclisinde grup kurma yeterliliğine ulaşarak resmen grup kurma hakkı elde etti.

Yaşanan bu son gelişmeyle birlikte DSP’nin Bayrampaşa Belediyesi’ndeki meclis üyesi sayısı 3’e yükseldi. Böylece Demokratik Sol Parti, belediye meclisinde grup kurma yeterliliğine ulaşarak resmen grup kurma hakkı elde etti.