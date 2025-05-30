Ankara’da 24 Mayıs 2025 tarihinde toplanan Çağdaş Gazeteciler Derneği 27. Olağan Genel Kurulu, üyelerimiz, örgütümüz ve gazetecilik mücadelesi açısından önemli sonuçlar ortaya koymuştur.

Ülkemizde gazeteciler güvencesizlik koşullarında adeta açlığa mahkûm edilerek çalıştırılmakta; sansür ve oto sansür uygulamaları gerçeği her gün biraz daha boğmakta; haber yaptığı için onlarca meslektaşımız cezaevlerinde tutulmakta, yüzlerce meslektaşımız da yargılanmaktadır. Yurttaşlık haklarının her gün geriletildiği; emeğin giderek daha çok sömürüldüğü, demokratik, laik, hukuk devleti niteliklerinin hayati tehlikelerle karşı karşıya bırakıldığı Türkiye, basın ve ifade özgürlüğü listelerinin de doğal olarak sonralarında yer almaktadır.

Bu koşullarda toplanan Genel Kurul’umuz var olan yapımızın güçlendirilmesi, üye sayımızın ve örgütsel donanımımızın artırılması, şubelerimizle ilişkilerimizin geliştirilmesi ve ÇAĞDAŞ’ın gazetecilik mücadelesindeki öncü rolünün sürdürülmesi için de tekrar çok önemli bir dayanak sağlamıştır.

Genel Kurul’da, uzun yıllardır şubemiz bulunmayan İstanbul’da ve İzmir’de (Ege Bölge) yeni şubelerin açılması, Karadeniz Bölgesi’ndeki örgüt bünyemizin genişletilmesi kararları alınmıştır. Böylece mücadelemiz daha da yaygınlaşacak ve güçlenecektir. Öte yandan, ÇGD şubelerinin bulundukları yerlerde mücadele ve örgütlenme faaliyetlerinin etkin biçimde desteklenmesi; şube çalışmalarının Genel Merkez’imizle koordinasyonunun artırılması; deneyimli üyelerimizin birikiminin bugün yürüttüğümüz mücadeleye düzenli ve kesintisiz şekilde aktarılabilmesi; genç gazetecilerin örgütlenmeye ve dayanışmaya olan ihtiyacının karşılanmaya çalışılması; yerel medyanın özellikle Basın İlan Kurumu uygulamaları etrafında ağırlaşan sorunlar konusunda daha aktif bir mücadele programının oluşturulması görevleri de tanımlanmış ve ilgili herkesin bu konularda çaba sarf etmesi gereği vurgulanmıştır. Genel Kurul’umuz, ÇAĞDAŞ’ın geleneğinden ödün vermeden geleceğini kurabilme kapasitesine sahip olduğunu da bir kez daha ve güçlü şekilde göstermiştir.

Ülkemizde gazeteciliğin içinde bulunduğu zorlu koşullar, alanındaki emek ve meslek örgütlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bununla birlikte bu ihtiyacı karşılamaya en uygun ve en yakın örgüt olan ÇAĞDAŞ, tüm gazetecilik örgütleriyle dayanışmasını ve ortak mücadelesini de sürdürecektir. 1978’deki kurucu iradenin hattında, içinde bulunduğumuz baskı, sansür ve oto sansür, tekelleşme, yerel medyanın tasfiyesi, güvencesizlik ve mesleksizleştirme politikalarına karşı mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de ve daha ısrarla sürdüreceğiz. Mücadelemizi ve birikimimizi gelecek kuşaklara aktaracak kanalları çoğaltacak, örgütümüzün bağlarını daha da güçlendireceğiz.

Derneğimizin en üst karar organı olan Genel Kurulu’muzun aldığı kararlar ve örgütümüz için çizdiği çerçeve uyarınca ÇAĞDAŞ’ın mücadelesini büyüteceğiz. Yaşasın ÇGD, Yaşasın Basın Özgürlüğü.”

Yukarıdaki metin, üyesi olduğum Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin yeni seçilen Yönetim Kurulu’nca, üyelerin de görüşleri alınarak hazırlanan ve 28 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyuna açıklanan “Genel Kurul Sonuç bildirisi. Tarihteki yerini eksiksiz bir belge olarak alması gerektiğini düşünerek sizlerle aynen paylaştım.

Türkiye’nin gazetecileri, haber, program ve yazı konularında bol olanaklara, kaynaklara sahip. İletişim, haklara dayalı örgütlenme, demokrasi, adalet, can güvenliği, sosyal ve ekonomik güvence, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim ve adalet konularında ise oldukça bol, oldukça fazla sıkıntılar yaşıyor. İfade, toplanma ve şiddetsiz tepki özgürlüğü konularında çok ağır sorunlar, baskılar, tehditler ve tehlikeler barındıran bir ülkede, basın özgürlüğünün varlığından söz edilemez. Bu, insanın doğasında var olan iletişim kurma konusunda çok ağır şiddetin yaşanması demektir. İletişim kurmak, halkın haber ve bilgi almak, acılarını, sıkıntılarını, görüşlerini ve mutluluklarını açıklamak özgürlüğü demek olan gazetecilik mesleğini bilmeyenlere, suç ve ceza alanında kanunlarla çok geniş ve yoruma çok açık yetkilerin verildiği bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bu yetkilerin kullanılması sırasında bilgi, akıl ve vicdanın doğru işlem ve kararları üretmesi beklenir. Bilgi, akıl ve vicdan…

Organlara Seçilenler

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Mülkiyeliler Birliğinde düzenlenen, Turgut Dedeooğlu (Başkan), Bala Ateş ve Ekin Uluğ tarafından yönetilen 27. Olağan Genel Kurulunda organlara şu isimler seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı: Ziya Kıvanç El,

Asıl üyeler: Nurcan Gökdemir, H. Ceren Bayar, Meriç Tafolar, Alkan Uçarsu, M. Ayşegül Kahvecioğlu, Seher Taşkın.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri: Şeyma Paşayiğit Çepni, Cemgazi Yoldaş, Asuman Aranca Kol, Meltem Karakaş, Hüseyin Hayatsever, Vural Erişmiş.

Denetim Kurulu asıl üyeleri: Hakan Soner Şener, Merve Filiz, Senem Büyüktanır.

Denetim Kurulu yedek üyeleri: Dilan Çiçek, Efekan Akyüz, Güven Sezer Yaman.

Onur Kurulu Asıl üyeleri: Ayşe Sayın, Emine Kaplan, Gökçer Tahincioğlu, Gökhan Bulut, Türker Karapınar.

Onur Kurulu yedek üyeleri: Ali Ayanoğlu, Ekrem Meral, Erdem Güner, Mansur Çelik, Önder Doğan.

Paralı, bazı kesimleri silahlı ve örgütlü kötülük var, “Türkiye evimiz, üstünde yaşayanlar ailemiz, farklılıklar doğal zenginliğimiz” diyen, hiçbir cinsiyete, ırka, kökene ve inanca ayırımcılık yapmayan, şiddetten uzak, sevgi ve dostluktan yana olan melekleşmiş insanların karşısında.

Haydi melekleşmiş insanlar; gazeteciler, siyasetçiler, bilim insanları, hukukçular, işsizler, çalışanlar, okuyanlar, emekliler, köylüler, kentliler, her yerde ve her zaman, kadın-erkek birlikte ve dayanışma içinde, bedeninizdeki güce ve umuda güvenerek, yerin üstündeki gerçek cennet için haydi…