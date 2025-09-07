Dünya Şampiyonası finalinde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları’nın tarihi mücadelesi, Çankaya Belediyesi tarafından İsmet İnönü Parkı’nda kurulacak dev ekranda canlı olarak yayınlanacak.

Bugün saat 15.30’da başlayacak final maçında vatandaşlar milli coşkuyu hep birlikte yaşayacak. Çankaya Belediyesi, tüm Ankaralıları A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı desteklemek üzere İsmet İnönü Parkı’na davet etti.

Filenin Sultanları’nın tarihi finalde göstereceği performans, Çankaya’da hep birlikte takip edilecek.