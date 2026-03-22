Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki park ve rekreasyon alanları, bayram tatilinde Başkentlilerin gözde buluşma noktası oldu. Yedi’den yetmişe tüm vatandaşlar, temiz hava eşliğinde yürüyüş yaparken, çocuklar park ve oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Özellikle Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, şehir dışından gelen ziyaretçilerle birlikte renkli görüntülere sahne oldu.

7’den 70’e Bayram Keyfi

Başkentliler, Ramazan Bayramı’nı Atatürk Çocukları Parkı’ndan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’na, Batıkent Rekreasyon Alanı’ndan Gazi Park’a kadar Büyükşehir’e ait tüm alanlarda değerlendirdi. Yetişkinler dinlenme ve yürüyüş yaparken, çocuklar kaydırak, salıncak ve çeşitli oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

Miniklerden Mutlu Sözler

Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda bayramı geçiren minik ziyaretçiler ve aileleri duygularını şöyle paylaştı:

Salim Doğan: “İstanbul’dan geldim. Çocuklarımız burada mutlu, biz de onlarla birlikte keyifli vakit geçiriyoruz. Herkesin emeğine sağlık.”

Eymen Buğra Doğan: “Buradaki parklar çok güzel, aileler geldiği için harika bir ortam oluşmuş.”

Rüstem Yusuf Doğan: “Çok iyi, oyuncaklar şekilli ve renkli. Kaydıraklarda kaydım, çok eğlendim.”

Betül Tunalı: “Çocuklar kaliteli zaman geçiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”

Parklar Bayram Tatilinin Vazgeçilmezi Oldu

Güvenli ve huzurlu ortamıyla vatandaşlar hem dinlenme hem de sosyal etkileşim fırsatı bulurken, minikler parkların tadını doyasıya çıkardı. Başkentliler, Ankara’nın sunduğu bu geniş ve modern park alanlarının bayram tatilinin vazgeçilmez noktası olduğunu belirtti.