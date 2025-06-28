Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencileri, 2024-2025 akademik yılı bitirme projelerini Ankara Kent Konseyi bünyesinde gerçekleştirdi. "Gençlik Parkı İletişim Kampanyası Bitirme Projesi" başlığıyla sunulan çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yapılan ve Ankara'nın simgelerinden biri olan Gençlik Parkı'ın tarihi ve kentsel hafızadaki yeri vurgulandı.

Toplam 21 öğrencinin hazırladığı 21 proje; afiler, sosyal medya stratejileri, promosyon ürünleri ve video içerikleri gibi hem dijital hem de fiziksel mecralara yayıldı. Öğrenciler, "Gençlik Parkı hâlâ burada ve hâlâ bizim" mesajıyla parkın toplumdaki yerine dikkat çekti.

Sergiye Yoğun Katılım

Sergi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör Prof. Dr. Hakan Özkardeş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden gibi önemli isimleri ağırladı.

Tarihi ve Kültürel Miras Vurgusu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı gibi Cumhuriyet mirası mekanların korunmasının önemine dikkat çekerek, "Kentler hafızasını kaybederse kimliğini de kaybeder. Ankara'da yaşayan herkesin bu alanları sahiplenmesi gerekiyor," dedi. Yavaş, parkın yeniden canlandırılması için yürüttükleri çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gençlik Parkı'nın 270 bin metrekarelik alanıyla 100 yıllık bir Cumhuriyet mirası olduğunu belirterek, "Bu parkı gelecek yüzyıllara taşıyacak olan yine gençler olacak" ifadelerini kullandı.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ise, öğrencilerin kamu yararına projeler geliştirmesinin ülkenin geleceği için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Yaptığımız her şey bu ülke için," dedi.

Toplumsal Belleğe Katkı

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Gençlik Parkı'nın ruhunun yeniden yaşatılmasının değerli olduğuna vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin toplumsal hafızayı güçlendirdiğini ifade etti. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal ise, projenin Ankara Kent Konseyi Sokaktaki Ankara Çalışma Grubu’nun çalışmalarından ilham aldığını ve Cumhuriyet değerlerinin yaşatılmasına katkı sağladığını belirtti.

Öğrencilerin kampanya sürecinde Ankara fontunu kullanarak tarihsel bağlantıyı güçlendirdiklerini de belirten Hızal, öğrencilerin kuramsal bilgi ve becerilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerinden gurur duyduklarını söyledi.