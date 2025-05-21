Altındağ Belediyesi, Ankara'nın gözde yeşil alanlarından biri olan Başkent Millet Bahçesi’nin yaz sezonuna hazır olduğunu duyurdu. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, kapsamlı bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığını belirterek bahçede yerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Tiryaki yaptığı açıklamada, “Yaz sezonu için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hemşehrilerimiz artık daha konforlu ve keyifli vakit geçirecek. 600 araçlık yeni bir otoparkı da Başkent Millet Bahçemize kazandırdık,” ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyesi'nin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde Başkent Millet Bahçesi, aileler ve doğaseverler için daha cazip bir hale geldi. Yeni otopark alanı sayesinde ziyaretçiler park sorunu yaşamadan bahçede vakit geçirebilecek.

Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen başkentliler, yaz boyunca Başkent Millet Bahçesi'nin sunduğu imkânlardan faydalanabilecek.